Osimhen corre verso il recupero: risposte convincenti e rassicuranti (Di venerdì 14 aprile 2023) Corriere dello Sport – . Le condizioni di Victor Oismhen fanno sorridere, anzi lui sorride. Il quotidiano … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 14 aprile 2023) Corriere dello Sport – . Le condizioni di Victor Oismhen fanno sorridere, anzi lui sorride. Il quotidiano … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bendetto : TOMORI voto 6,5 Concentratissimo, non sbaglia nulla, corre come non aveva mai fatto prima, leggero finalmente. Qua… - LSquame : @sscnapoli @MatchWornShirt raspadori che corre come se avesse le emorroidi, lobotka sfiancato, osimhen che non si s… - NapoliFCNews : Osimhen corre nella Storia: può raggiungere un record di Trezeguet del 2005! #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre - Milannews24_com : Napoli, Osimhen corre per il rientro: le ultime verso il Milan - QdSit : Champions League, Osimhen corre verso il recupero per Napoli-Milan -