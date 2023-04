Orsi in Trentino, il Tar sospende l’ordinanza di abbattimento di Jj4 (Di venerdì 14 aprile 2023) Il tribunale amministrativo regionale di Trento ha sospeso l’ordinanza di abbattimento dell’orsa Jj4. Lo scrive l’agenzia di stampa Agi, che cita fonti legali della Lega Anti Vivisezione (Lav Italia). Come riferisce la Lav, rappresentata dall’avvocato Linzola, il Tar ha accolto le motivazioni formulate dalla stessa Lega. Nei confronti dell’orsa Jj4 il governatore Trentino Maurizio Fugatti aveva ordinato cattura ed abbattimento dopo l’aggressione mortale nei confronti del runner Trentino Andrea Papi. Due anni fa il Tar annullò la prima ordinanza che decretava la morte di Jj4 dopo un’aggressione a padre e figlio nei boschi. Fabio e Christian Misseroni hanno ricordato i fatti dopo la morte di Papi. su Open Leggi anche: La Slovenia abbatterà 230 Orsi per la «sicurezza dei ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023) Il tribunale amministrativo regionale di Trento ha sospesodidell’orsa Jj4. Lo scrive l’agenzia di stampa Agi, che cita fonti legali della Lega Anti Vivisezione (Lav Italia). Come riferisce la Lav, rappresentata dall’avvocato Linzola, il Tar ha accolto le motivazioni formulate dalla stessa Lega. Nei confronti dell’orsa Jj4 il governatoreMaurizio Fugatti aveva ordinato cattura eddopo l’aggressione mortale nei confronti del runnerAndrea Papi. Due anni fa il Tar annullò la prima ordinanza che decretava la morte di Jj4 dopo un’aggressione a padre e figlio nei boschi. Fabio e Christian Misseroni hanno ricordato i fatti dopo la morte di Papi. su Open Leggi anche: La Slovenia abbatterà 230per la «sicurezza dei ...

