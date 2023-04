Orsa JJ4 | il Tar di Trento sospende l' ordinanza di abbattimento dell' animale che ha ucciso Andrea Papi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IL_PATRIOTAITA : Arrivati i risultati del DNA dell’orso ricercato .. è una Orsa .. Mamma Jj4, condannata a morte per aver fatto la m… - enpaonlus : Andrea Papi, l'orsa Jj4 è mamma. Lo zoologo: «Ha partorito all’inizio del 2022. Un rischio lo sfoltimento degli ani… - greenMe_it : La LAV trova un rifugio per ospitare l’orsa JJ4 e salvarla dall’abbattimento - FrancoCheccacci : RT @ilCoperchio: Italia. Trentino. Abbattimento orsa Jj4, favorevole (Si) o contraria/o (No)? - lupovittorio42 : Bellissima notizia..... Sospesa dal #Tar di Trento l'ordinanza di abbattimento dell'orsa Jj4 emessa dal presidente… -

Il Tribunale amministrativo di Trento ha accolto il ricorso della Lega anti vivisezione e ha deciso di sospendere l'esecuzione dell', in seguito all' uccisione del 26enne Andrea Papi nei boschi di Caldes in Val di Sole . A dare il via libera alle procedure per la cattura e l'abbattimento dell'animale era stato Maurizio ...Il Tar di Trento ha sospeso l'abbattimento dell'con un decreto in cui si è pronunciato sul ricorso delle associazioni Lav e Lac. Il ricorso era stato presentato contro l'ordinanza del presidente della Provincia autonoma di Trento che aveva ...L'esemplare di, nata nel 2006 è risultata, dalle analisi genetiche condotte, la responsabile dell'attacco mortale sul Monte Peller dello scorso 5 aprile. Già in passato, tra il 2020 e il ...

Orsi in Trentino, il Tar sospende l'ordinanza di abbattimento di Jj4 Open

Trento, 14 apr. (Adnkronos) - Il Tar di Trento ha sospeso l'abbattimento dell'orsa Jj4 con un decreto in cui si è pronunciato sul ricorso delle associazioni Lav e Lac. Il ricorso era stato presentato ...