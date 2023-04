Orsa JJ4 | il Tar di Trento sospende l' ordinanza di abbattimento dell' animale che ha ucciso Andrea Papi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Andrea Papi, l'orsa Jj4 è mamma. Lo zoologo: «Ha partorito all’inizio del 2022. Un rischio lo sfoltimento degli ani… - Agenzia_Ansa : Il Tar di Trento ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell'orsa Jj4 firmata lo scorso 8 aprile dal presidente del… - fattoquotidiano : Trento, Tar sospende l’ordinanza per l’abbattimento dell’orsa Jj4. Accolto il ricorso della Lav - Paolo85834406 : Il Tar di Trento sospende l'ordinanza di abbattimento dell'orsa Jj4. OTTIMA NOTIZIA???? - mammonegatto : RT @fasulo_antonio: Il TAR sospende l'esecuzione dell'orsa #JJ4. In culo a #Fugatti e alla #Lega di merda. #14aprile #orsa -

Il Tar di Trento ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell'firmata lo scorso 8 aprile dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Lo rende noto, sui canali social, la Lega anti - visisezione (Lav), che ha presentato ricorso contro il ...è un''anziana', ha 15 a nni. Fino a giugno 2020 non aveva mai fatto "parlare di sé'. Poi si è 'scontrata' con due cacciatori usciti dal sentiero. Eccoli davanti all'improvviso, dietro un ...Il 5 aprile scorso un giovane podista di 26 anni, Andrea Papi, è morto a seguito di un'aggressione da parte dell'in Val di Sole, Trentino. Da giorni, la regione e tutto il Paese sono sotto shock, mentre la famiglia della vittima " comprensibilmente sconvolta " ha annunciato l'intenzione di denunciare la ...

Stop all'abbattimento dell'orsa JJ4 in Trentino che per ora potrà essere uccisa solo "nel caso di comprovato pericolo per il personale impiegato nelle operazioni per la sua cattura". Vincono gli ...Il Tar di Trento ha sospeso l’ordinanza di abbattimento dell’orsa Jj4, firmata lo scorso 8 aprile, dal presidente della ...