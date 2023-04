Orsa Ji4 | salvata dal Tar di Trento per la seconda volta Vietato abbatterla

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Il Tar sospende l'ordinanza di abbattimento di Ji4, l'orsa che ha ucciso Andrea Papi - crawlingbacktus : RT @repubblica: Il Tar sospende l'ordinanza di abbattimento di Ji4, l'orsa che ha ucciso Andrea Papi - vikingmetal : RT @repubblica: Il Tar sospende l'ordinanza di abbattimento di Ji4, l'orsa che ha ucciso Andrea Papi - spicyakisoba : RT @repubblica: Il Tar sospende l'ordinanza di abbattimento di Ji4, l'orsa che ha ucciso Andrea Papi - MatteoMusella3 : RT @repubblica: Il Tar sospende l'ordinanza di abbattimento di Ji4, l'orsa che ha ucciso Andrea Papi -

Leggi Anche Runner morto in Trentino, in corso le operazioni per catturare l'- Il corpo forestale: 'Tempi non prevedibili' I recinti per gli orsi - La provincia autonoma di Trento è l'unica ...- - > Leggi Anche Runner morto in Trentino, in corso le operazioni per catturare l'- Il corpo forestale: 'Tempi non prevedibili' Leggi Anche Come comportarsi quando si incontra un orso: le ...È Jj4 l'responsabile dell'uccisione del runner trentino Andrea Papi, di 26 anni, aggredito nei boschi sopra Caldes lo scorso 5 aprile. "Dopo l'aggressione sono partite le operazioni di ...

A Caldes i funerali del runner ucciso dall'orsa Ji4. Il padre: 'Proviamo rabbia' Agenzia ANSA

Per la seconda volta il Tar di Trento ha sospeso l’ordinanza di abbattimento dell’orsa Jj4 firmata lo scorso 8 aprile dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti ...lo zoologo: è impossibile distinguere quelli aggressivi dagli altri A parlare è lo zoologo Filippo Zibordi, che dopo la morte del runner Andrea Papi, ucciso dall’orsa Ji4, rivela che il provvedimento ...