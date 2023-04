Oroscopo Paolo Fox settimana | previsioni dal 15 al 21 aprile 2023

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 14 aprile 2023) Tornano, come di consueto, ledell'diFox, pubblicate dalle DiPiù Tv, per ladal 15 al 21. Il Leone sarà preoccupato per la famiglia, mentre il Sagittario dovrà affrontare spese per i figli e la casa. Ecco tutti i consigli delle Stelle per i dodici segni dello Zodiaco. ARIETE – I cuori solitari hanno voglia di rimettersi in gioco e Venere è in buon aspetto. Con i Gemelli incontri speciali. In coppia, sarete più passionali. Giornata interessante quella di venerdì. Stelle positive per il lavoro. La Luna nel segno porterà buone novità tra martedì e mercoledì. Scelte importanti per i liberi professionisti e i commercianti. TORO – Recupero amoroso, incontri speciali, non ci sono più le remore del passato. In coppia ...