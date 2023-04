Oroscopo Branko Venerdì 14 Aprile 2023: Cancro socievole (Di venerdì 14 aprile 2023) L’Oroscopo di Branko per oggi, Aprile 14 2023 Ariete Mi sento di raccomandare a tutte le mie ascoltatrici di tutti i segni di posare gli occhi su un bell’Ariete. La stagione del compleanno è quasi perfetta. Cercate di ottenere un risultato giusto anche per poter dire di aver ottenuto qualcosa. Siete in una situazione molto produttiva e interessante, siete un po’ stanchi però siete affascinanti. Anche in amore sapete conquistare. Toro Oggi la Luna è un pochino strana in Acquario e crea momenti strani nei rapporti di lavoro e tensioni con le donne di famiglia. Ci potrebbero essere anche nostalgie di fiamme passate, ma dietro non si torna. Gemelli Un’ottima Luna per chi vuole cercare offerte lavorative diverse. Attenzione alla vostra salute, ai reni e alle ossa. Possono crearsi tensioni tra coniugi, ... Leggi su zon (Di venerdì 14 aprile 2023) L’diper oggi,14Ariete Mi sento di raccomandare a tutte le mie ascoltatrici di tutti i segni di posare gli occhi su un bell’Ariete. La stagione del compleanno è quasi perfetta. Cercate di ottenere un risultato giusto anche per poter dire di aver ottenuto qualcosa. Siete in una situazione molto produttiva e interessante, siete un po’ stanchi però siete affascinanti. Anche in amore sapete conquistare. Toro Oggi la Luna è un pochino strana in Acquario e crea momenti strani nei rapporti di lavoro e tensioni con le donne di famiglia. Ci potrebbero essere anche nostalgie di fiamme passate, ma dietro non si torna. Gemelli Un’ottima Luna per chi vuole cercare offerte lavorative diverse. Attenzione alla vostra salute, ai reni e alle ossa. Possono crearsi tensioni tra coniugi, ...

