Oroscopo 14 aprile 2023 (Di venerdì 14 aprile 2023) Il pianeta del piacere, Venere, ora in Gemelli, si trova in quadratura con il pianeta dei limiti, Saturno, in Pesci, alle 18.38, il che può portarci a stabilire dei limiti importanti. Potremmo dover dire di no o rifiutare. L’umore è serio. Venere è tutta incentrata sul sentirsi bene, ma Saturno si concentra sul lavorare sodo: Leggi su periodicodaily (Di venerdì 14 aprile 2023) Il pianeta del piacere, Venere, ora in Gemelli, si trova in quadratura con il pianeta dei limiti, Saturno, in Pesci, alle 18.38, il che può portarci a stabilire dei limiti importanti. Potremmo dover dire di no o rifiutare. L’umore è serio. Venere è tutta incentrata sul sentirsi bene, ma Saturno si concentra sul lavorare sodo:

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MondoTV241 : Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 14 aprile 2023 #oroscopo #paolofox - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox oggi 14 aprile 2023, le previsioni segno per segno - AngeloBERARDIN1 : RT @AstrOroscopo: LA CLASSIFICA STELLINE DI OGGI, VENERDI 14 APRILE. Qui l’oroscopo: - 1ª parte--> - AstrOroscopo : LA CLASSIFICA STELLINE DI OGGI, VENERDI 14 APRILE. Qui l’oroscopo: - 1ª parte--> - AstrOroscopo : L'oroscopo di domani 15 aprile: periodo vantaggioso per Vergine, Ariete in calo (1ª metà) -