Organici docenti 2023-24, 9mila posti in più sul sostegno. NOTA Ministero [PDF] (Di venerdì 14 aprile 2023) Pubblicata la NOTA in merito agli Organici per il personale docente relativo all'anno scolastico 2023-24. La dotazione organica totale rimane invariata rispetto all'anno scolastico precedente, salvo gli incrementi previsti in precedenza. L'articolo Organici docenti 2023-24, 9mila posti in più sul sostegno. NOTA Ministero PDF .

