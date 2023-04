Organici ATA 2023/24, in totale 204.449 posti: oltre 131mila collaboratori scolastici, 46.858 assistenti amministrativi. I dati (Di venerdì 14 aprile 2023) In totale 204.449 posti per il personale ATA per l'anno scolastico 2023/24, con un decremento di 78 posti rispetto all'anno scolastico precedente. Sono questi i dati delle dotazioni organiche delle tabelle allegato alla circolare ministeriale di prossima pubblicazione. 30.389 posti in Lombardia, seguita dalla Campania con 22.385 posti e dal Lazio con oltre 18 mila posti. Ultimo il Molise con poco più di mille posti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 aprile 2023) In204.449per il personale ATA per l'anno scolastico/24, con un decremento di 78rispetto all'anno scolastico precedente. Sono questi idelle dotazioni organiche delle tabelle allegato alla circolare ministeriale di prossima pubblicazione. 30.389in Lombardia, seguita dalla Campania con 22.385e dal Lazio con18 mila. Ultimo il Molise con poco più di mille. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Organici ATA 2023/24, in totale 204.449 posti: oltre 131mila collaboratori scolastici, 46.858 assistenti amministra… - sisascuola : #Organici 2023-24, per #docenti e #Ata i numeri non cambiano - SISAsindacato : #Organici 2023-24, per #docenti e #Ata i numeri non cambiano - PacificoTweet : Docenti e Ata, gli organici del prossimo anno non cambiano. Anief delusa: significa volere confermare le classi pol… - AniefTorino : Docenti e Ata, gli organici del prossimo anno non cambiano. Anief delusa: significa volere confermare le classi pol… -