Orbe Terracqueo | così l’arte salverà il clima

Bergamo. Arriva a Bergamo Orbe Terracqueo, il primo Festival internazionale dedicato ai problemi climatici della Terra. Organizzato da climarte in collaborazione con Cinema e Arte e il Comune di Bergamo, il progetto ha l'obiettivo di sensibilizzare ai problemi della Terra e ai cambiamenti climatici attraverso forme d'arte. L'iniziativa gira attorno alla Giornata mondiale della Terra che si celebra ogni anno il 22 aprile. "Questa giornata è stata istituita nel 1969 – afferma Marzia Marchesi, assessore al verde e alla pace del comune di Bergamo – e già d'allora era connessa al tema della pace. Credo che questi temi debbano essere al centro anche nell'amministrazione locale". La forma d'arte protagonista sarà il cinema: Orbe Terracqueo, festival internazionale ...

