Ora parla Blanco! La sua verità sulle rose di Sanremo 2023 (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo mesi di speculazioni e voci, Blanco decide finalmente di rivelare il retroscena della controversa performance delle rose rotte al Festival di Sanremo 2023. In un'intervista esclusiva a Vanity Fair, il cantante svela la verità dietro l'accaduto e commenta sulle indagini della procura di Imperia. Hype e manipolazione mediatica Blanco racconta che la sua performance al Teatro Ariston è stata oggetto di manipolazione mediatica, utilizzata per creare hype attorno al Festival. "Molti di loro hanno usato il mio sclero sul palco per fare hype", afferma il cantante, aggiungendo che la "cosa veramente brutta" non è stata la violenza delle rose, ma piuttosto il modo in cui alcuni addetti ai lavori hanno "buttato m***a su un ragazzo di vent'anni", mentre altri "hanno mangiato su questa ..."

