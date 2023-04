Ora c’è anche una task force europea dei garanti della privacy su ChatGPT (Di venerdì 14 aprile 2023) Una commissione di esperti, che possa prendere in considerazione diversi aspetti: dalla tecnica su cui si basa l’intelligenza artificiale, fino ad arrivare alle questioni etiche che convivono con questa realtà. Passando, chiaramente, per quelli che sono i principi giuridici relativi alla privacy o alle varie questioni legate alla violazione del copyright. Sarà questo il compito della task force europea su ChatGPT che è stata anticipata, nel corso delle ultime ore, dal board dell’EDPB, ovvero l’european Data Protection Board, che unisce varie sensibilità provenienti dalle autorità garanti della privacy di tutti gli stati membri dell’Unione europea. Nell’ultima riunione si è messo a verbale che la mossa ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 14 aprile 2023) Una commissione di esperti, che possa prendere in considerazione diversi aspetti: dalla tecnica su cui si basa l’intelligenza artificiale, fino ad arrivare alle questioni etiche che convivono con questa realtà. Passando, chiaramente, per quelli che sono i principi giuridici relativi allao alle varie questioni legate alla violazione del copyright. Sarà questo il compitosuche è stata anticipata, nel corso delle ultime ore, dal board dell’EDPB, ovvero l’n Data Protection Board, che unisce varie sensibilità provenienti dalle autoritàdi tutti gli stati membri dell’Unione. Nell’ultima riunione si è messo a verbale che la mossa ...

