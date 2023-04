Oprah Winfrey, relax alle terme di Fiuggi e mostra il suo “souvenir preferito”: il pane del forno artigianale (Di venerdì 14 aprile 2023) FROSINONE – “Non potevo lasciare l’Italia senza il mio souvenir preferito: il pane”: grazie a Oprah Winfrey – tra le donne più potenti al mondo – il pane ciociaro fa il giro del mondo. La giornalista e star internazionale ha scelto Fiuggi per un breve periodo di vacanza in Italia ed ha acquistato il pane L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di venerdì 14 aprile 2023) FROSINONE – “Non potevo lasciare l’Italia senza il mio: il”: grazie a– tra le donne più potenti al mondo – ilciociaro fa il giro del mondo. La giornalista e star internazionale ha sceltoper un breve periodo di vacanza in Italia ed ha acquistato ilL'articolo Temporeale Quotidiano.

