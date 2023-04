Oppositore di Putin in condizioni critiche: sospetto avvelenamento (Di venerdì 14 aprile 2023) Il più importante politico dell'opposizione russa soffre di forti dolori allo stomaco. Un suo collaboratore ha parlato di un possibile avvelenamento ad azione lenta avvenuto in prigione, dove sta scontando una condanna a undici anni Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 aprile 2023) Il più importante politico dell'opposizione russa soffre di forti dolori allo stomaco. Un suo collaboratore ha parlato di un possibilead azione lenta avvenuto in prigione, dove sta scontando una condanna a undici anni

