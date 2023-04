Oppenheimer | niente Festival di Cannes | uscita rinviata per il film di Christopher Nolan?

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 14 aprile 2023) Nel corso di un'intervista, il direttore deldiha espresso rammarico per l'assenza didalla competizione. Nel corso di un'intervista concessa a Variety, Thierry Fremaux, direttore deldi, tra le altre cose ha anche espresso il suo rammarico per la mancata presenza dididalla competizione. La pellicola era tra quelle indicate come possibili partecipanti alla prossima edizione deldel cinema più prestigioso al mondo, ma stando alle parole di Fremaux non ha potuto esserci perché non sarebbe stato pronto in tempo per l'inizio della kermesse a maggio. Tuttavia, Fremaux ha suggerito anche che ilpotrebbe essere rinviato dalla sua ...