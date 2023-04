Opere incompiute, Sguera: “Le affermazioni di Greco sono surreali” (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Di seguito nota stampa di Vincenzo Sguera, consigliere comunale e segretario provinciale di Azione nel Sannio. “Trovo surreali le affermazioni provenienti dalla segreteria politica del sindaco, a firma del consigliere Alboino Greco, il quale in mancanza di argomenti tecnici sulla inerzia amministrativa in relazione ad Opere pubbliche abbandonate da tempo al loro destino come Piazza Duomo, parco Cellarulo, porta Rufina e tante altre, è costretto a diramare comunicati stereotipati, addossando responsabilità alle amministrazioni precedenti. Sarebbe opportuno, in effetti, che Greco prendesse contezza del fatto che l’amministrazione Mastella è in carica da oltre sette anni e che – quanto al passato – molto di coloro ai quali addebita responsabilità ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Di seguito nota stampa di Vincenzo, consigliere comunale e segretario provinciale di Azione nel Sannio. “Trovoleprovenienti dalla segreteria politica del sindaco, a firma del consigliere Alboino, il quale in mancanza di argomenti tecnici sulla inerzia amministrativa in relazione adpubbliche abbandonate da tempo al loro destino come Piazza Duomo, parco Cellarulo, porta Rufina e tante altre, è costretto a diramare comunicati stereotipati, addossando responsabilità alle amministrazioni precedenti. Sarebbe opportuno, in effetti, cheprendesse contezza del fatto che l’amministrazione Mastella è in carica da oltre sette anni e che – quanto al passato – molto di coloro ai quali addebita responsabilità ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... av28av : Qualcuno dica a questa carciofi con parrucca, che i soldi del PNNR devono essere restituiti per i 2/3 , e per quest… - Emilia26210196 : @dantegiumanini @GiorgiaMeloni Domenico Arcuri? Quello di tutte quelle opere lasciate incompiute? Chissà che c'era… - nicola89_E : @Striscia @StefaniaPetyx La Sicilia sembra l’isola che non c’è!! È lecito fare di tutto! Tutto quello che non funzi… - MauS0303 : @Romy75076899 @FmMosca Se opere incompiute o fatte male spero sia previsto qualcosa.. - LIMEN_it : In attesa di una mostra complessiva su #Bramante e sulle opere (giovanili), attribuite o incompiute, e la ripresa d… -