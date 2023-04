Onu: su migranti serve solidarietà con Italia, no a linea dura (Di venerdì 14 aprile 2023) L'Alto Commissario Onu per i diritti umani Volker Turk ha sollecitato "solidarietà con l'Italia" a fronte del crescente numero di persone "che mettono a rischio la propria vita" lungo la rotta del Mediterraneo centrale, ricordando quindi a Roma che "l'adozione di una linea più dura sul contenimento dell'immigrazione irregolare non impedirà le partenze, ma provocherà più sofferenze umane e morti in mare".In una nota, l'Alto commissariato Onu per i diritti umani ha ricordato che dal 2014 sono oltre 26.000 le persone morte o disperse durante la traversata del Mediterraneo, di cui oltre 20.000 lungo la rotta del Mediterraneo centrale. "Stiamo assistendo a un forte aumento del numero di persone disperate che mettono a serio rischio la propria vita", ha detto l'Alto Commissario, chiedendo agli Stati di ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 14 aprile 2023) L'Alto Commissario Onu per i diritti umani Volker Turk ha sollecitato "con l'" a fronte del crescente numero di persone "che mettono a rischio la propria vita" lungo la rotta del Mediterraneo centrale, ricordando quindi a Roma che "l'adozione di unapiùsul contenimento dell'immigrazione irregolare non impedirà le partenze, ma provocherà più sofferenze umane e morti in mare".In una nota, l'Alto commissariato Onu per i diritti umani ha ricordato che dal 2014 sono oltre 26.000 le persone morte o dispersente la traversata del Mediterraneo, di cui oltre 20.000 lungo la rotta del Mediterraneo centrale. "Stiamo assistendo a un forte aumento del numero di persone disperate che mettono a serio rischio la propria vita", ha detto l'Alto Commissario, chiedendo agli Stati di ...

