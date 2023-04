Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Una bufala della propaganda russa molto diffusa in Italia è quella degli ucraini «responsabili di un genocidio di 1… - Salepepe14 : Onu, 'l'Italia abbandoni le dure misure contro i migranti' - Politica - ANSA - SkyTG24 : Onu: 'L'Italia abbandoni le dure misure contro i migranti' - paolopiva50 : Onu, 'l'Italia abbandoni le dure misure contro i migranti' - servidinessuno1 : Onu, 'l'Italia abbandoni le dure misure contro i migranti ?? e quali sarebbero le dure misure contro i migranti? Que… -

...nuova politica nell'ambito dello stato di emergenza deve essere conforme agli obblighi dell'... Turk, si legge sul sito, "ha esortato il governo italiano ad abbandonare la nuova e severa legge ...... e di lì verso l'. Una questione prioritaria per l'interesse nazionale, politica in ... Anche la sicurezza e l'e mergenza umanitaria della Somalia , che il Segretario generale dell'al termine ...Un avvicinamento, quello tra Ankara e Il Cairo, a cui ha lavorato a lungo anche l'. In ... Per uscire dallo stallo politico, l'inviato dell'Abdoulaye Bathily ha lanciato, il 27 febbraio, un ...

Corno d’Africa: Italia e Onu organizzano in maggio Conferenza Donatori OnuItalia

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Qualsiasi nuova politica nell'ambito dello stato di emergenza deve essere conforme agli obblighi dell'Italia in materia di diritti ... Turk, si legge sul sito Onu, "ha ..."Il ruolo dell'Italia, e personalmente di Giorgia Meloni ... da cui si evince che l'esercito statunitense spiasse da tempo i vertici dell'Onu, ma specificando che al momento non è stato fornito alcun ...