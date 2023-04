Onore a un grande italiano Orrore islamico | la lezione di Salvini e la vergogna della sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 aprile 2023) Sono passati 19 anni dalla morte di Fabrizio Quattrocchi. Si tratta del nostro connazionale rapito e ammazzato brutalmente in Iraq, laddove lavorava per una compagnia di sicurezza. L'uomo fu poi insignito di una medaglia d'oro al valor civile alla memoria. Fu preso in ostaggio a Baghdad il 13 aprile 2004 insieme ai colleghi Umberto Cupertino, Maurizio Agliana e Salvatore Stefio. Quattrocchi è una vittima dell'estremismo: a rapirlo i miliziani del gruppo Falangi Verdi di Maometto, anche se gli esecutori del brutale omicidio non furono mai individuati. Fabrizio Quattrocchi fu sgozzato, il tutto venne ripreso in un video terrificante. Poco prima di esalare l'ultimo respiro, disse: "Vi faccio vedere come muore un". Una frase drammaticamente entrata nella storia del nostro Paese. Una frase piena di orgoglio e di coraggio. E così, oggi, ...