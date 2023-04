“Onestini e Spinalbese gli hanno detto no”. Alfonso Signorini, clamoroso rifiuto dagli ex vipponi (Di venerdì 14 aprile 2023) Nella serata del 13 aprile Alfonso Signorini ha organizzato una festa con i concorrenti del GF Vip 7, ma ci sono state delle assenze pesanti, quelle di Luca Onestini e Antonino Spinalbese. In tanti hanno potuto apprezzare le immagini del meraviglioso evento, grazie alla pubblicazione di numerose foto e anche di tanti video degli ex vipponi. Come ha rimarcato il sito Gossip e Tv, c’è stata una spaccatura nel gruppo proprio come succedeva nella casa più spiata d’Italia. Infatti, gli Spartani e i Persiani si sono immortalati ben divisi tra di loro. Ma a fare rumore è ciò che ha dovuto accettare Alfonso Signorini. I problemi sono proseguiti anche durante la festa dei concorrenti del GF Vip 7, ma alcune assenze hanno rubato la scena. E ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 aprile 2023) Nella serata del 13 aprileha organizzato una festa con i concorrenti del GF Vip 7, ma ci sono state delle assenze pesanti, quelle di Lucae Antonino. In tantipotuto apprezzare le immagini del meraviglioso evento, grazie alla pubblicazione di numerose foto e anche di tanti video degli ex. Come ha rimarcato il sito Gossip e Tv, c’è stata una spaccatura nel gruppo proprio come succedeva nella casa più spiata d’Italia. Infatti, gli Spartani e i Persiani si sono immortalati ben divisi tra di loro. Ma a fare rumore è ciò che ha dovuto accettare. I problemi sono proseguiti anche durante la festa dei concorrenti del GF Vip 7, ma alcune assenzerubato la scena. E ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Antonino Spinalbese e Luca Onestini disertano la festa del Grande Fratello Vip - saretta905 : Comunque onestini e spinalbese si confermano i più intelligenti a dare buca alla festa #incorvassi - cxxxx72 : Se è vero che Onestini e Spinalbese non vanno alla festa del #gfvip vuol dire che hanno proprio sfanxulato il ??.… - Esmeral38978005 : @Mondadori181 Forse credo che non si sia capito che in un mondo giusto la cara Nikita, altro che Onestini, Matteo,… - CorrenteStella : @yadin008 @BITCHYFit Veramente... Non so se hai letto l'intervista a Sonia Bruganelli... Ma il suo preferito era An… -