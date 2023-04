Omicidio Massimiliano Moneta | parla la moglie | “Non so nulla | sono una vittima”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 14 aprile 2023), il 57enne di Guidonia, in provincia di Roma, è stato ucciso a fucilate in Toscana, in un podere di Vada, frazione di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno. I sospetticaduti subito sul suocero Antonino Fedele. L’sembra essere legato a vicende familiari. Ieri sera laè apparsa in televisione per una lunga intervista. Guidonia, in 7 lo pestano con calci e pugni alla testa durante una parita: 19enne in ospedalela: “Non sapevo” Ladiha rilasciato una lunga intervista a La Vita in Diretta, il programma di Rai Uno in onda giovedì 13 aprile. Alessandra ...