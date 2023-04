Omicidio Francesco Pio, spunta video in cui Valda si libera della pistola (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo la conferma del Riesame della custodia cautelare in carcere di Francesco Pio Valda, proseguono le indagini sull’Omicidio del giovane Pio Maimone a Mergellina. E nell’informativa che la polizia ha depositato in tribunale ci sarebbe anche un video che riprende il presunto assassino che si libererebbe della pistola. Omicidio Francesco Pio, spunta video in cui L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo la conferma del Riesamecustodia cautelare in carcere diPio, proseguono le indagini sull’del giovane Pio Maimone a Mergellina. E nell’informativa che la polizia ha depositato in tribunale ci sarebbe anche unche riprende il presunto assassino che si libererebbePio,in cui L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bianca34874951 : RT @fanpage: Secondo la Procura, in un video già acquisito per le indagini si vedrebbe Valda mentre si libera della pistola, non ancora tro… - iISud24 : Omicidio Maimone: un video incastra Francesco Pio Valda #14aprile #napoli #cronaca #notizie - PupiaTv : Napoli, omicidio Francesco Pio Maimone: killer ripreso mentre si libera della pistola - TuttoQuaNews : RT @fanpage: Secondo la Procura, in un video già acquisito per le indagini si vedrebbe Valda mentre si libera della pistola, non ancora tro… - fanpage : Secondo la Procura, in un video già acquisito per le indagini si vedrebbe Valda mentre si libera della pistola, non… -