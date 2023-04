Oltre 1.500 ragazzi faranno «piovere bellezza» in centro a Bergamo (Di venerdì 14 aprile 2023) Capitale della Cultura . Nella giornata di sabato 15 aprile la performance teatrale degli alunni di 14 scuole: in 120 postazioni vicino al Comune daranno vita ai loro pensieri sotto gli ombrelli. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 14 aprile 2023) Capitale della Cultura . Nella giornata di sabato 15 aprile la performance teatrale degli alunni di 14 scuole: in 120 postazioni vicino al Comune daranno vita ai loro pensieri sotto gli ombrelli.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilBarbera : Cose che non hanno senso: 1) I sovraffollati istituti di pena italiani vedono il 37% dei detenuti in carcere per r… - Agenzia_Ansa : Alle 3:32 del 6 aprile 2009 una scossa di magnitudo 6.3 distrusse L'Aquila e 56 borghi del cratere ma soprattutto c… - rtl1025 : Erano le 3.32 del #6aprile 2009 quando una scossa di #terremoto di magnitudo 6.3 distrusse #LAquila, provocando 309… - ForbesItalia : L’azienda italiana che affianca oltre 1.500 imprese europee sul mercato statunitense - krudesky : RT @Cortez1958: Il cognato della sorella d’Italia, pagato 500€ al giorno, oltre ad annessi e connessi, dorme sul 'posto di lavoro' mentre g… -