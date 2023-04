Olly non si ferma, si aggiungono nuove date al tour estivo (Di venerdì 14 aprile 2023) Ha fatto ballare e scatenare il pubblico milanese dei Magazzini Generali (vedere per cedere, qui la nostra fotogallery esclusiva) e ora Olly annuncia nuovi show. Il giovane artista, dopo il tutto esaurito meneghino, si prepara ora a conquistare Roma dove la prima delle due date in calendario è già sold out. E rilancia anche sulla stagione estiva: dopo Il mondo gira live, infatti, sarà tempo di Il mondo gira tour che aggiunge nuovi appuntamenti. Al calendario già annunciato, infatti, si aggiungono le tappe di Melilli (Sr), Sassuolo (Mo) e Budoni (Ss). I live di Olly saranno l’occasione per ascoltare ‘Gira, Il Mondo Gira’ (Epic Records Italy/Sony Music), repack dell’EP ‘Il Mondo Gira’, uscito il 16 dicembre 2022. Undici le tracce del disco, scritte da Olly e prodotte in collaborazione ... Leggi su funweek (Di venerdì 14 aprile 2023) Ha fatto ballare e scatenare il pubblico milanese dei Magazzini Generali (vedere per cedere, qui la nostra fotogallery esclusiva) e oraannuncia nuovi show. Il giovane artista, dopo il tutto esaurito meneghino, si prepara ora a conquistare Roma dove la prima delle duein calendario è già sold out. E rilancia anche sulla stagione estiva: dopo Il mondo gira live, infatti, sarà tempo di Il mondo girache aggiunge nuovi appuntamenti. Al calendario già annunciato, infatti, sile tappe di Melilli (Sr), Sassuolo (Mo) e Budoni (Ss). I live disaranno l’occasione per ascoltare ‘Gira, Il Mondo Gira’ (Epic Records Italy/Sony Music), repack dell’EP ‘Il Mondo Gira’, uscito il 16 dicembre 2022. Undici le tracce del disco, scritte dae prodotte in collaborazione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... supremanes : @olly_via_ @federic0x1 Non so su cosa però sento di aver detto solo cose giuste su questo argomento quindi a qualsi… - olly_via_ : @federic0x1 L’alternativa di Oriana era agghiacciante Antonella mi piace ma la borsa non c’entra Giaele per me sp… - symdona : Riascoltata per sbaglio dopo due mesi non ho mezzo dubbio: se ti presenti all’Eurovision con Polvere di Olly (la pi… - giaaalo : @olly_via_ waaa tutto twitter non la regge e me la ritrovo ovunque - starla1601 : @FlavioBertolin8 @Olly_Tennis_ @jmgmoron Non posso credere che intenda esordire al RG, non arriverebbe al secondo t… -