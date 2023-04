Olimpiadi invernali 2030, Sapporo verso la rinuncia alla candidatura (Di venerdì 14 aprile 2023) Si riducono sempre più le possibilità che Sapporo possa candidarsi ai Giochi Olimpici invernali del 2030. Dopo gli scandali legati all’Olimpiade di Tokyo, la popolazione nipponica non sembra voler sostenere una nuova candidatura. Restano comunque in piedi le chance di avanzare l’interesse alle successive edizioni dei Giochi, a partire dal 2034, anno in cui però sembra già in pole position Salt Lake City. I promotori, dal sindaco di Sapporo, Katsuhiro Akimoto, (rieletto domenica scorsa) fino al presidente del Comitato Olimpico giapponese, Yasuhiro Yamashita, discuteranno dell’ipotesi nelle prossime settimane. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Si riducono sempre più le possibilità chepossa candidarsi ai Giochi Olimpicidel. Dopo gli scandali legati all’Olimpiade di Tokyo, la popolazione nipponica non sembra voler sostenere una nuova. Restano comunque in piedi le chance di avanzare l’interesse alle successive edizioni dei Giochi, a partire dal 2034, anno in cui però sembra già in pole position Salt Lake City. I promotori, dal sindaco di, Katsuhiro Akimoto, (rieletto domenica scorsa) fino al presidente del Comitato Olimpico giapponese, Yasuhiro Yamashita, discuteranno dell’ipotesi nelle prossime settimane. SportFace.

