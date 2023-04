Olanda, via libera all'eutanasia per bimbi con malattie incurabili (Di venerdì 14 aprile 2023) I medici olandesi chiedono da tempo che le norme possano coprire anche i bambini di età compresa tra uno e dodici anni: esistono infatti delle linee guida per i neonati fino a 12 mesi, mentre i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 aprile 2023) I medici olandesi chiedono da tempo che le norme possano coprire anche i bambini di età compresa tra uno e dodici anni: esistono infatti delle linee guida per i neonati fino a 12 mesi, mentre i ...

Olanda, via libera all'eutanasia per bimbi con malattie incurabili I medici olandesi chiedono da tempo che le norme possano coprire anche i bambini di età compresa tra uno e dodici anni: esistono infatti delle linee guida per i neonati fino a 12 mesi, mentre i ... Olanda: via libera all'eutanasia per i bimbi incurabili Il Consiglio dei Ministri olandese ha deciso di rendere possibile l'eutanasia per i bambini molto malati che hanno esaurito le opzioni di cura, in linea con le proposte pubblicate dal ministro della ... Eutanasia per i bambini non curabili: via libera in Olanda 'anche sotto i 12 anni' Eutanasia per i bambini incurabili, via libera in Olanda. Secondo quanto riporta DutchNews, il Consiglio dei Ministri olandese ha deciso di rendere possibile l'eutanasia per i bambini molto malati che hanno esaurito le opzioni di cura. Olanda, via libera all'eutanasia per i malati incurabili minori di 12 anni "Stiamo parlando di bambini che sono così malati che la morte è inevitabile e si prevede che moriranno presto", ha detto Kuipers nel suo briefing. L'Olanda è stato il primo Paese al mondo a...