Olanda | eutanasia sotto 12 anni | governo prepara la legge

Il governo olandese ha deciso di estendere l'eutanasia anche a bambini sotto i 12 anni affetti da malattie terminali, in linea con la proposta presentata dal ministro della Salute, Ernst Kuipers.

