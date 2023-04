Olanda, eutanasia sotto 12 anni: governo prepara la legge (Di venerdì 14 aprile 2023) L'Aja, 14 apr. (Adnkronos) - Il governo olandese ha deciso di estendere l'eutanasia anche a bambini sotto i 12 anni affetti da malattie terminali, in linea con la proposta presentata dal ministro della Salute, Ernst Kuipers. Lo riferiscono i media olandesi, spiegando che il provvedimento dovrebbe essere approvato entro l'anno. Nel 2002 l'Olanda fu il primo Paese a legalizzare l'eutanasia sulla base di specifici protocolli. Al momento vi sono linee guida per i piccoli sotto un anno e i maggiori di 12. Kuipers ha spiegato di voler estendere e rivedere il protocollo per i bambini sotto un anno per coprire la fascia fino a 12. L'eutanasia, ha sottolineato, sarà possibile solo per malati terminali le cui sofferenze ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) L'Aja, 14 apr. (Adnkronos) - Ilolandese ha deciso di estendere l'anche a bambinii 12affetti da malattie terminali, in linea con la proposta presentata dal ministro della Salute, Ernst Kuipers. Lo riferiscono i media olandesi, spiegando che il provvedimento dovrebbe essere approvato entro l'anno. Nel 2002 l'fu il primo Paese a legalizzare l'sulla base di specifici protocolli. Al momento vi sono linee guida per i piccoliun anno e i maggiori di 12. Kuipers ha spiegato di voler estendere e rivedere il protocollo per i bambiniun anno per coprire la fascia fino a 12. L', halineato, sarà possibile solo per malati terminali le cui sofferenze ...

