Olanda, eutanasia sotto 12 anni: governo prepara la legge (Di venerdì 14 aprile 2023) Sarà possibile solo per malati terminali le cui sofferenze insopportabili non possono essere alleviate da cure palliative Il governo olandese ha deciso di estendere l’eutanasia anche a bambini sotto i 12 anni affetti da malattie terminali, in linea con la proposta presentata dal ministro della Salute, Ernst Kuipers. Lo riferiscono i media olandesi, spiegando che il provvedimento dovrebbe essere approvato entro l’anno. Nel 2002 l’Olanda fu il primo Paese a legalizzare l’eutanasia sulla base di specifici protocolli. Al momento vi sono linee guida per i piccoli sotto un anno e i maggiori di 12. Kuipers ha spiegato di voler estendere e rivedere il protocollo per i bambini sotto un anno per coprire la fascia fino a 12. L’eutanasia, ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 aprile 2023) Sarà possibile solo per malati terminali le cui sofferenze insopportabili non possono essere alleviate da cure palliative Ilolandese ha deciso di estendere l’anche a bambinii 12affetti da malattie terminali, in linea con la proposta presentata dal ministro della Salute, Ernst Kuipers. Lo riferiscono i media olandesi, spiegando che il provvedimento dovrebbe essere approvato entro l’anno. Nel 2002 l’fu il primo Paese a legalizzare l’sulla base di specifici protocolli. Al momento vi sono linee guida per i piccoliun anno e i maggiori di 12. Kuipers ha spiegato di voler estendere e rivedere il protocollo per i bambiniun anno per coprire la fascia fino a 12. L’, ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Olanda: via libera a #eutanasia per i bimbi incurabili. Protocolli estesi fino ai 12 anni, 'se la morte è inevita… - SkyTG24 : Olanda, via libera all'eutanasia per bambini incurabili - laltra_opinione : #Olanda, l'#eutanasia sarà legale anche per i bimbi incurabili. #Salute - ledicoladelsud : Olanda, eutanasia sotto 12 anni: governo prepara la legge - fisco24_info : Olanda, eutanasia sotto 12 anni: governo prepara la legge: (Adnkronos) - Sarà possibile solo per malati terminali l… -