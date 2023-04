“Ok all' eutanasia tra gli 1 e i 12 anni” In Olanda la legge sulla morte dei bimbi

(Di venerdì 14 aprile 2023) L'estenderà il diritto a morire anche ai bambini di età compresa fra 1 e 12. Il via libera è giunto dal governo, che ha spiegato che le nuove regole si applicheranno a bambini di età compresa fra 1 e 12che soffrono in modo insopportabile per una malattia mortale, non hanno speranze di miglioramento e per i quali le cure palliative non sono sufficienti ad alleviare le sofferenze. «Per questo gruppo, l'interruzione della vita è l'unica alternativa ragionevole per porre fine alle sofferenze disperate e insopportabili del bambino», la spiegazione del ministero della Salute in un comunicato, in cui viene sottolineato che «si tratta di circa 5-10 bambini all'anno». Dai medici chiedono una regolamentazione che copra i bambini di età compresa tra uno e 12: esistono già delle linee ...

Via libera dal Consiglio dei Ministri olandese per i bambini molto malati che risultano di fatto incurabili. La decisione arriva dopo le proposte dello scorso anno del ministro della Salute Ernst Kuipers.

Da anni i medici chiedono una regolamentazione che copra i bambini di età compresa tra uno e 12 anni: esistono già delle linee guida per i neonati, mentre gli over 12 rientrano nella legge generale ...Secondo quanto riporta il giornale DutchNews, il governo olandese ha deciso di consentire l’accesso alla pratica dell’eutanasia anche per i bambini, di età inferiore ai 12 anni, gravemente malati che ...