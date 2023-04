Oggi l'autopsia sul corpo della pallavolista Ituma (Di venerdì 14 aprile 2023) AGI - Sarà eseguita probabilmente Oggi a Istanbul l'autopsia sul corpo di Julia Ituma, la pallavolista della Igor Novara e della nazionale, morta ieri in Turchia dopo una caduta dal sesto piano dell'hotel dove allOggiava con la squadra. Ne danno notizia i media turchi. La formazione novarese si trovava a Istanbul per disputare la semifinale di ritorno della Champions League, persa sul campo per 3-0 contro l'Eczacibasi. Nella città turca sono arrivate la mamma di Julia, Elizabeth e la zia Helen, che, come confermano fonti della società sportiva novarese, sono assistite, oltre che dal personale del consolato e dell'ambasciata italiana, dal direttore sportivo della Igor, Enrico Marchioni, e dalla medica ... Leggi su agi (Di venerdì 14 aprile 2023) AGI - Sarà eseguita probabilmentea Istanbul l'suldi Julia, laIgor Novara enazionale, morta ieri in Turchia dopo una caduta dal sesto piano dell'hotel dove allava con la squadra. Ne danno notizia i media turchi. La formazione novarese si trovava a Istanbul per disputare la semifinale di ritornoChampions League, persa sul campo per 3-0 contro l'Eczacibasi. Nella città turca sono arrivate la mamma di Julia, Elizabeth e la zia Helen, che, come confermano fontisocietà sportiva novarese, sono assistite, oltre che dal personale del consolato e dell'ambasciata italiana, dal direttore sportivoIgor, Enrico Marchioni, e dalla medica ...

