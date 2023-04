“Oggi è un altro giorno”, Romina Carrisi contro gli autori: l’assenza parla chiaro (Di venerdì 14 aprile 2023) Nuove polemiche in vista a Oggi è un altro giorno: a sollevare un polverone questa volta è stata Romina Carrisi, che con un tweet velenoso si è scagliata contro gli autori del programma di Serena Bortone. La figlia di Al Bano e Romina Power, tra gli “affetti stabili” della trasmissione e inviata, ha voluto lanciare una frecciata che non è passata inosservata sui social. E non sembra affatto casuale la sua assenza nella puntata odierna dello show pomeridiano di Rai 1. Romina Carrisi si scaglia contro gli autori di “Oggi è un altro giorno”: il tweet Dopo lo scossone causato dalla vicenda di Memo Remigi, potrebbe abbattersi un nuovo ... Leggi su dilei (Di venerdì 14 aprile 2023) Nuove polemiche in vista aè un: a sollevare un polverone questa volta è stata, che con un tweet velenoso si è scagliataglidel programma di Serena Bortone. La figlia di Al Bano ePower, tra gli “affetti stabili” della trasmissione e inviata, ha voluto lanciare una frecciata che non è passata inosservata sui social. E non sembra affatto casuale la sua assenza nella puntata odierna dello show pomeridiano di Rai 1.si scagliaglidi “è un”: il tweet Dopo lo scossone causato dalla vicenda di Memo Remigi, potrebbe abbattersi un nuovo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gianlucarossitv : 14.4.2023 Il #Derby di #Champions? Oltre al mitologico Peppino #Prisco e, per quel che può contare, al sottoscritto… - StorieASpicchi : Il giorno è arrivato: oggi inizia la Final Four di EuroLeague Women, dove sarà presente anche il @familaschio, prim… - CarloCalenda : Alle 18.30 di oggi è convocato il Comitato Politico del Terzo Polo per discussione e votazione della proposta di co… - unchimico : @Isniper_Tns @darksa0irse Uno è stato numero 1 e ha uno slam a 19 anni. L'altro ha un best ranking di 9 e non ha an… - lx_twit : @Toti4477 @Avv_Bianco_Nero @juventusfc Dici giusto: 'oggi'. Strategia e tattica si COSTRUISCONO durante la stagione… -