Oggi 14 aprile: Venerabile Daniela Zanetta. Malata fin dalla nascita, col suo esempio scuote le coscienze (Di venerdì 14 aprile 2023) Questa giovane focolarina morta a soli 23 anni dopo una esistenza intera segnata dalla sofferenza e dalla malattia ha testimoniato fino all'ultimo l'amore per Dio e per la vita. Prenderà coraggiosamente le parti dei più deboli proclamando la bellezza del dono della vita di ogni creatura, minacciata dai promotori dell'eutanasia. Daniela Zanetta nasce il 15 L'articolo proviene da La Luce di Maria.

