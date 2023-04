Offerta unica: abbonamento Sky e Netflix a prezzo eccellente (Di venerdì 14 aprile 2023) Sky e Netflix insieme in una promozione esclusiva: l’Offerta unica che ti farà risparmiare davvero tanto. Si rinsalda la collaborazione tra Sky e Netflix, ovvero il colosso della pay-per-view e la piattaforma di streaming numero 1 al mondo: entrambe sembrano essere insidiate di questi tempi dall’emergere di nuove piattaforme con contenuti esclusivi, ma in ogni L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 14 aprile 2023) Sky einsieme in una promozione esclusiva: l’che ti farà risparmiare davvero tanto. Si rinsalda la collaborazione tra Sky e, ovvero il colosso della pay-per-view e la piattaforma di streaming numero 1 al mondo: entrambe sembrano essere insidiate di questi tempi dall’emergere di nuove piattaforme con contenuti esclusivi, ma in ogni L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... offertediprodo1 : ??OFFERTA!!??34% sconto su Fjällräven F23340-560 Haulpack No.1 Borsa, Navy, Taglia Unica ? precedente 199.95€ ?? or… - napoleone57 : @GiorgiaMeloni il 60% del paese non vota . L'offerta politica dei partiti tradizionali evidentemente per gran part… - miglioresulweb : ?? ?? Prezzo: 3,65 € ?? super prezzo ?? ?? Clicca per vedere questa offerta - GianmarcoDaria : ?? Ma a fronte di un'offerta che arrivi, debiti compresi, a 1,2 miliardi. Una cifra mastodontica. Se questo consorz… - HubOfferteVarie : Grazie per l' #offerta segnalata! ??MINIMO STORICO ?? ?? Mandarina Duck Mellow Velvet, Borsa a Tracolla Donna, Beig… -