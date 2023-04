Occupazione temporanea di suolo da parte delle Onlus diventa gratuita | la soddisfazione di Civico 22

(Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota di Giovanna Megna, esponente di22. Di seguito il testo: “Esprimiamoper l’accoglimento dadell’amministrazione della proposta avanzata negli scorsi mesi di esentare ledal pagamento del tributo di 50 euro per le attività che si svolgono periodicamente sulle strade cittadine. È una piccola goccia nel mare, ma per le associazioni che nella maggiordei casi vivono di autofinanziamento, anche l’esborso di una somma minima puòre oneroso. È indiscutibile, al contrario, l’apporto su diversi settori, dalle attività culturali a quelle sociali, all’integrazione di attività di tipo sanitario, come quella di prevenzione e screening oncologico, rivelatasi fondamentale soprattutto negli ultimi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PALERMOPM : Avviso - PALERMOPM : Avviso - puntointerno : Il 6.04 soldati ???? hanno rapito quattro dipendenti del servizio di radioprotezione della centrale nucleare di Zapor… - BlogMons : del guazzabuglio descritto, ça va sens dire, è ottenere l'invio delle Forze Armate a Cagliari con compiti di occupa… -

...stima che riflette l'aumento della domanda alla fine del 2022 dopo lo stop alla tassa... su nuovi modelli, sui lavoratori e su una nuova". Il Fondo Nazionale Pensione ...... in particolare di chi non ha un', bisogna avere l'onestà intellettuale di ammettere che il reddito di cittadinanza, pensato come misuratesa a favorire l'inserimento o il ...Altro capitolo i residence per l'assistenza alloggiativa(i Caat). Sommando le spese a ... L'edificio denominato ex Direzione Magazzini del Commissariato è sede dal 2003 di un'...

Occupazione temporanea di suolo da parte delle Onlus diventa ... anteprima24.it

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...L’intervento, tra lato nord e sud interesserà quasi due chilometri: ne beneficeranno 130 abitazioni, cinque attività produttive e una scuola. Previsto un investimento complessivo di 4,8 milioni di eur ...