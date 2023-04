Obesità e diabete: firmato protocollo per la tutela della pratica sportiva (Di venerdì 14 aprile 2023) Malagò: “L’attività fisica è il miglior antidoto per la prevenzione e per il contrasto di molte patologie, come evidenziato da numerosi riscontri scientifici” ROMA – Le società scientifiche della diabetologia italiana, il mondo dello sport e quello della politica si affiancano per promuovere la pratica sportiva e l’attività fisica e motoria come pilastri per la prevenzione e la cura di diabete e Obesità. L’esercizio fisico, nonostante sia un fattore determinante per la salute degli individui, è infatti poco praticato. Secondo l’ultimo rilevamento di Eurobarometro, nell’Unione europea il 45% afferma di non fare mai esercizio fisico o praticare sport e una persona su tre ha livelli insufficienti di attività fisica. La conseguenza è l’insorgere di ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 14 aprile 2023) Malagò: “L’attività fisica è il miglior antidoto per la prevenzione e per il contrasto di molte patologie, come evidenziato da numerosi riscontri scientifici” ROMA – Le società scientifichediabetologia italiana, il mondo dello sport e quellopolitica si affiancano per promuovere lae l’attività fisica e motoria come pilastri per la prevenzione e la cura di. L’esercizio fisico, nonostante sia un fattore determinante per la salute degli individui, è infatti pocoto. Secondo l’ultimo rilevamento di Eurobarometro, nell’Unione europea il 45% afferma di non fare mai esercizio fisico ore sport e una persona su tre ha livelli insufficienti di attività fisica. La conseguenza è l’insorgere di ...

