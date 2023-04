Nuovo stadio Cagliari, il sindaco: «Ormai c’è poco tempo…» (Di venerdì 14 aprile 2023) Le parole di Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, sulla situazione stadio in vista di Euro2032. Tutti i dettagli Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, ha parlato a La Nuova Sardegna in merito ai lavori per lo stadio in vista del possibile Europeo nel 2032. PAROLE – «Gli Europei in Sardegna e a Cagliari sono una grande opportunità sportiva, sociale ed economica. Non appena la Regione ci trasferirà le risorse, siamo pronti a partire. Il tempo stringe, bisogna fare in fretta per costruire il Nuovo stadio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Le parole di Paolo Truzzu,di, sulla situazionein vista di Euro2032. Tutti i dettagli Paolo Truzzu,di, ha parlato a La Nuova Sardegna in merito ai lavori per loin vista del possibile Europeo nel 2032. PAROLE – «Gli Europei in Sardegna e asono una grande opportunità sportiva, sociale ed economica. Non appena la Regione ci trasferirà le risorse, siamo pronti a partire. Il tempo stringe, bisogna fare in fretta per costruire il». L'articolo proviene da Calcio News 24.

