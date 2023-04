Nuovo reddito di cittadinanza | 500 euro ai non occupabili | 350 agli altri

(Di venerdì 14 aprile 2023) Addio alla MIA (Misura di Inclusione Attiva). Il progetto partorito dal Governo Meloni a inizio anno è già tramontato per dare spazio a una nuova riforma deldicontenuta nella bozza del decreto ribattezzato semplicemente “Lavoro”: 43 articoli da sottoporre all’esame del Consiglio dei Ministri che manderanno in soffitta ildiL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ildi cittadinanza non si chiamerà Misura d'inclusione attiva: sarà suddiviso in due diverse misure, di cui la prima si chiamerà Garanzia per l'inclusione e verrà riconosciuta ai soli ...Ilnome delsarà ' Garanzia per l'inclusione '. Il provvedimento la definisce una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi ...Il voucher spetta ai contribuenti che hanno uncomplessivo 2022, non superiore a 20 mila ... il precedente limite reddituale era fissato a 35.000 euro, si attendeva da tempo ildecreto ...

Reddito di cittadinanza, cambia tutto e si suddivide in due diverse misure: nascono Garanzia d'inclusione e Garanzia per l'attivazione lavorativa. Ecco chi ne avrà diritto e di che importi si tratta.