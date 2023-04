Nuovo documentario Netflix dipinge Cleopatra come nera, ma l’ultima regina d’Egitto era greca (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr – Netflix annuncia un Nuovo film-documentario su Cleopatra e la dipinge come di colore. Una scelta che ha fatto arrabbiare perfino l’archeologo ed ex ministro delle Antichità egiziano, Zahi Hawass. “Cleopatra was Black”, l’ultima follia di Netflix Chissà se si tratta di un clamoroso sfondone o l’ennesimo tentativo di riscrivere la storia, ma il Nuovo documentario Netflix è già un caso. Annunciato per il 10 maggio e prima parte di una serie dedicata alle regine africane, “Queen Cleopatra” è stato prodotto e diretto da Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith. Stando al trailer, alternerà interviste a vari personaggi e momenti di azione scenica in cui ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr –annuncia unfilm-sue ladi colore. Una scelta che ha fatto arrabbiare perfino l’archeologo ed ex ministro delle Antichità egiziano, Zahi Hawass. “was Black”,follia diChissà se si tratta di un clamoroso sfondone o l’ennesimo tentativo di riscrivere la storia, ma ilè già un caso. Annunciato per il 10 maggio e prima parte di una serie dedicata alle regine africane, “Queen” è stato prodotto e diretto da Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith. Stando al trailer, alternerà interviste a vari personaggi e momenti di azione scenica in cui ...

