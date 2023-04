Nuova collezione Amedeo Testoni Primavera-Estate 2023

(Di venerdì 14 aprile 2023) Proprio come l’alba segna l’inizio di un nuovo giorno, lasegna l’inizio di un nuovo anno. Dopo un viaggio di 3 anni che ci ha portato attraverso la pandemia, è tempo di un nuovo inizio. La nasce dai temi delle ultime 3 stagioni del marchio: dalla Riscoperta alla Riconnessione all’Esplorazione, è ora tempo di RINNOVARE le nostre passioni e abbracciare il futuro.invita a intraprendere un viaggio per forgiare un futuro plasmato dalla promozione dell’artigianato, l’eco-consapevolezza e il desiderio di dare ai clienti la possibilità di vivere pienamente il loro senso dello stile. Uno dei temi che riflettono il concetto dellaè “Revive your colours”, un’ode alla libertà ritrovata, all’abbracciare senza paura la vita ed esprimersi attraverso stampe, trame, lavorazioni e colori diversi e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TERESA38028021 : RT @Vas_a_flipar: Io vi giuro che se la bebè ci esce una nuova collezione di costumi potrei volare. #oriele - Vas_a_flipar : Io vi giuro che se la bebè ci esce una nuova collezione di costumi potrei volare. #oriele - jadeaintimo : Lascia che la tua bellezza risplenda con la nuova linea di lingerie Jadea?? Realizzata con tessuti morbidi e delicat… - MuchUMoltoUomo : Valentino Essentials, l'abbigliamento uomo non è mai stato così divertente | Valentino Essentials è la nuova colle… - MktNotizie : RT @fashionaut: #JLOXINTIMISSIMI: la bellissima brand ambassador di #Intimissimi per il lancio della nuova campagna pubblicitaria. Info su… -

Laprimavera/estate 2023 non è che l'ennesima conferma che Vision of Super è un punto di riferimento nella scena contemporary italiana, svelando inoltre il lato più rock e graffiante del ...Per i 150 anni di Liberty, il couturier e designer d'interni Federico Forquet ha curato unagamma di tessuti - laFuturLiberty - che porta l'eredità creativa di Liberty nella nostra ...Qui, avvolti dall'atmosfera rilassata di un aperitivo con dj - set, il brand ha presentato la sua. Protagoniste le t - shirt in Cotone Supima® , caratterizzate da una fibra di ...

Primark lancia la sua prima collezione circolare - ET.Group powered ... ETicaNews

Manila Grace e NIO Cocktails: un mix di originalità e moda in occasione del Salone del Mobile. Tutto sulla collaborazione del momento ...Prodotta in 1.500 unità, è davvero raro trovarla in vendita: ecco quanto costa e dove poter acquistare l’esemplare numero 693 ...