Nuoto | Thomas Ceccon | “Ho commesso qualche errore di troppo | il Mondiale non sarà semplice”

(Di venerdì 14 aprile 2023) Missione compiuta pernei 100 metri dorso agli Assoluti primaverili diin vasca lunga in corso di svolgimento a Riccione. Nonostante una condizione fisica non perfetta, il primatista del mondo su questa distanza vince il titolo tricolore in 53.36 e ottiene il pass per i Mondiali di Fukuoka che si terranno dal 23 al 30 luglio 2023. “Devo dire che ora sono molto stanco – ha affermatosubito dopo la sua prova ai microfoni di Rai Sport -. La gara non è andata malissimo, ma non è stata perfetta. Sono andato contro la corsia sia in virata che all’arrivo e questo perché ero stanco. Il tempo è stato lento visto che quattro/cinque atleti hanno già fatto meglio di me in giro per il mondo”. Il classe 2001 ha poi parlato delche verrà: “A Fukuoka...

Vince la finale A un buon Federico Burdisso (CS Esercito - Aurelia) in 23.52 davanti a ... Vince la finale ACeccon (Fiamme oro - Leosport) e stacca il primo pass per il Giappone di ...... DATE, ORARI E TV QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: REGOLAMENTOSi è cominciato dai 50 dorso donne, ... Nei 100 dorso uomini, invece, è arrivata la conferma diCeccon , autore del miglior tempo (......per la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di Riccione 2023 di. I ...soprattutto sui 100 metri rana maschili con Nicolò Martinenghi e sui 100 dorso maschili con...

Nuoto, Thomas Ceccon vince i 100 dorso a Riccione e vola ai Mondiali di Fukuoka OA Sport

