Nuoto, seconda giornata Assoluti Riccione 2023: Ceccon vince i 100 dorso e stacca il pass per Fukuoka, in Giappone anche Poggio e Martinenghi (Di venerdì 14 aprile 2023) Oggi è andata in scena la sessione pomeridiana della seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Riccione. Thomas Ceccon stacca il pass per il Mondiale che si disputerà in Giappone. Il classe 2001 nuota in 53.36 scendendo 4 decimi sotto il tempo limite per la qualificazione. Settimo azzurro che farà parte della spedizione che a luglio volerà a Fukuoka. Volano nel Sol Levante anche Federico Poggio e Nicolò Martinenghi che nuotano in 58.73 e 59.09 nei 100 rana dando vita a una gara combattutissima che regala a entrambi il pass per il Mondiale. Il pomeriggio si è aperto con le finali Junior, B e A dei 50 metri dorso femminili.

