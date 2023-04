Nuoto | Lorenzo Zazzeri | “Ora il cuore sta bene | mi vedo anche oltre Parigi Avremo sempre meno polivalenti”

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 aprile 2023)è tornato. Il nuotatore toscano ha finalmente riassaporato le emozioni delle gare, ritrovando la sua amata acqua e tuffandosi nuovamente in una piscina. Sono stati cinque mesi complicati, dopo lo shock anafilattico che lo ha costretto ad uno stop completo. Il velocista azzurro ha raccontato quei momenti in una lunga ed interessante intervista a Swim 2U, il programma condotto da Enrico Spada ed Aglaia Pezzato, in collaborazione con OA Sport e Sport 2U. Un grosso spavento eduna grossa paura per, che ha avuto come detto uno shock anafilattico dopo aver ingerito un alimento in Sardegna a settembre dello scorso anno. Dopo il ricovero ed alcune indagini della Federazione e del CONI si sono scopertidei valori sballati all’interno del sangue, che hanno fatto pensare ...