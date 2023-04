Nuoto | Federico Poggio sorprende Nicolò Martinenghi nei 100 rana | entrambi qualificati ai Mondiali di Fukuoka

(Di venerdì 14 aprile 2023) Colpo gobbo a Riccione. Nella Finale dei 100uomini dei Campionati italiani di, manifestazione qualificante per i(Giappone) dal 23 al 30 luglio,si è tolto la soddisfazione di mettere la mano davanti a. Per Tete non è un momento di furore agonistico tale da poter esprimere i propri migliori tempi, tuttavia peril pass per la rassegna iridata c’è., con un passaggio coraggioso ai 50 metri di 27.27, ha resistito al tentativo di rimonta di, nuotando un’ottima seconda vasca in 31.46, rispetto al 31.42 di. Conclusione: 58.73 per il classe ’98 dell’Imolae nuovo ...

Vince la finale A un buonBurdisso (CS Esercito - Aurelia) in 23.52 davanti a Ferraro, 23.68, e Izzo, 23.83. Non abbastanza veloce il classe 2001, serviva scendere sotto il 23.10, per ...... DATE, ORARI E TV QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: REGOLAMENTOSi è cominciato dai 50 dorso donne, ... Nei 50 farfalla uomini, invece, ha brillatoBurdisso , capace di nuotare in 23.58. Alle ...Secondo è la medaglia di bronzo olimpica della distanzaBurdisso in 1'55"61, sei centesimi ... Volerà in Giappone anche Sara Franceschi , l'unica medaglia individuale al femminile del...

