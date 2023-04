Nuoto | Campionati italiani 2023 | Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi timbrano il cartellino | Lisa Angiolini impressiona nei 200 rana

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 aprile 2023) Sono andate in archivio le batterie della seconda giornata degli Assoluti primaverili diin vasca lunga a Riccione. Nel pomeriggio, a partire dalle 18.30, ci saranno le Finali che assegneranno i titoli e definiranno i qualificati nelle singole specialità ai prossimi Mondiali di Fukuoka (Giappone), in programma dal 23 al 30 luglio. L’inizio del day-2 è stato all’insegna della velocità. Nei 50 dorso donne Silvia Scalia ha firmato il miglior crono di 28.06 e il suo obiettivo nel pomeriggio sarà quello di realizzare un tempo almeno da 27.70, per garantirsi il pass iridato. Non sarà semplice per lei, afflitta da malanni di stagione che non facilitano la respirazione. Tanto spirito di rivalsa nel 23.58 dei 50 farfalla di Federico Burdisso. Dopo la delusione di ieri nei 200 delfino, l’atleta dell’Aureliaandava in cerca di sensazioni diverse e il ...