(Di venerdì 14 aprile 2023) Calato il sipario sulla seconda giornata deididi scena nello Stadio dela Riccione. Primi titolo in palio e selezione per i Mondiali di Fukuoka (Giappone), in programma dal 23 al 30 luglio di quest’anno. Sono stati tre iiridati in questo day-2. Due di questi sono arrivati nei 100 rana uomini. Federico(58.73) e Nicolò(59.06) sono stati protagonisti di una gara su livelli d’eccellenza, con l’atleta dell’Imolaa togliersi la soddisfazione di precedere il campione del mondo ed europeo della distanza. Non era il miglior, ma comunque l’obiettivo è stato centrato in vista della competizione nel Sol Levante. Nello stesso tempo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Nuoto, Campionati italiani 2023: Poggio-Martinenghi, doppio pass mondiale nei 100 rana! Ceccon c’è nei 100 dorso - - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Campionatinazionaliassolutinuoto2023 Nuoto, squillo di Martina Carraro nei 200 rana agli Assol… - SportLUISS : ?? Segui l'impresa sportiva della #Luiss Intesa Sanpaolo ai Campionati Italiani Assoluti di #nuoto. Raffaele Fabiano… - Occe64 : RT @UnipolSai_CRP: Dal 13 al 17 Aprile andranno in scena i Campionati #Assoluti italiani primaverili #UnipolSai a #Riccione. Più info su??h… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Campionatiitalianinuoto2023 #LisaAngiolini Nuoto, Campionati italiani 2023: Thomas Ceccon e Ni… -

Oggi è andata in scena la sessione pomeridiana della seconda giornata deiItaliani Assoluti di Riccione. Thomas Ceccon stacca il pass per il Mondiale che si ...(CS Esercito - Aurelia) ...... dalla Manifestazione per le Donne in Rosa con gare di Dragon Boat aiMondiali Junior e ... Gli appassionati ditrovano la piccola piscina Bucintoro ad Auronzo, mentre a Pelos di ...Manca davvero poco al debutto aiItaliani Assoluti primaverili didi Lucia Tassinario . La portacolori della ValleBelbo Sport sarà impegnata a Riccione nella più importante rassegna nazionale dell'anno in cui ...

Nuoto, i tempi limite ai Campionati Italiani per la qualificazione ai Mondiali 2023 OA Sport

Riccione, 14 apr. – (Adnkronos) – Ai campionati assoluti di Riccione l’Italia conquista ... Il suo record mondiale è il 5160 nuotato il il 20 giugno dello scorso anno a Budapest e chissà che a ...Oggi è andata in scena la sessione pomeridiana della seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Riccione. Thomas Ceccon stacca il pass per il Mondiale che si disputerà in Giappone. Il classe ...