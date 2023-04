Nuoto | Burlina ‘Allenatore dell’Anno’ | “Premio anche a Ceccon | grande talento”

(Di venerdì 14 aprile 2023) Albertoè l’Allenatore didell’anno 2022. Finalista per la seconda volta consecutiva, insieme a Fabrizio Antonelli e Marco Giovanni Pedoja, il 54enne vicentino, guida tecnica del campione e primatista mondiale ed europeo dei 100 dorso Thomas, si è aggiudicato ilintitolato ad Alberto Castagnetti e giunto all’ottava edizione con il 58% dei voti. A consegnare ilil direttore tecnico della Nazionale Cesare Butini. Tanta emozione ed un velo di commozione per una cerimonia che riporta alla mente il sorriso contagioso del Maestro, la sua passione per questo sport e i suo amore per la famiglia, gli amici, gli atleti. “E’ un onore ricevere questointitolato ad “Alberto Castagnetti” – sono le prime parole di– Tutto il movimento ...

...mattatore in un magico 2022 che lo hanno consacrato come uno dei maggiori talenti delmondiale, non solo per il clamoroso record dei 100dorso. Anche per questo al suo allenatore Alberto...Per la seconda volta consecutiva Fabrizio Antonelli, Albertoe Marco Giovanni Pedoja sono i finalisti del premio 'Allenatore didell'anno' intitolato ad Alberto Castagnetti e giunto all'ottava edizione. Questo l'esito della prima votazione della ...Per la seconda volta consecutiva Fabrizio Antonelli, Albertoe Marco Giovanni Pedoja sono i finalisti del premio "Allenatore didell'anno" intitolato ad Alberto Castagnetti e giunto all'...

Simona Quadarella, Marco De Tullio, Lisa Angiolini, Alberto Razzetti, Sara Franceschi e Leonardo Deplano sono i primi sei nuotatori a qualificarsi per il mondiale di Nuoto a Fukuoka.