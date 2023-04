Nuoto | Assoluti | pass mondiali per Ceccon | Poggio e Martinenghi

(Di venerdì 14 aprile 2023) Riccione, 14 apr. - (Adnkronos) - Ai campionatidi Riccione l'Italia conquista altri 3per i campionati del mondo di Fukuoka, dopo i 6 raggiunti ieri. Thomasvola in Giappone nei 100 dorso vincendo in 53"36. "Ho scaricato un pochino nei giorni scorsi - spiega il primatista e campione del mondo e d'Europa, allievo dell'allenatore dell'anno Alberto Burlina e diamante puro della Nazionale e di Fiamme Oro e Leosport - Gara non perfetta: sono andato sulla corsia sia in virata che all'arrivo. Ovviamente è normale non essendo al top. Il tempo è normale: niente d'eccezionale. Adesso posso lavorare più tranquillo in vista del Mondiale". Il suo record mondiale è il 51"60 nuotato il il 20 giugno dello scorso anno a Budapest e chissà che a Fukuoka non riesca a migliorarlo ancora. C'è anche la doppietta nella finale dei 100 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laladaphneD : Sia ieri che oggi sto guardando le gare degli assoluti di nuoto e mi viene troppo da ridere che hanno praticamente… - sportface2016 : #Nuoto Nuoto, seconda giornata Assoluti Riccione 2023: Ceccon vince i 100 dorso e stacca il pass per Fukuoka, in Gi… - ariannagalati_ : Federico Poggio MOSTRUOSO agli Assoluti a Riccione #nuoto - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #AssolutinuotoRiccione2023 #ThomasCeccon Nuoto, Thomas Ceccon: “Ho commesso qualche errore di t… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Campionatinazionaliassolutinuoto2023 Nuoto, squillo di Martina Carraro nei 200 rana agli Assol… -

...è andata in scena la sessione pomeridiana della seconda giornata dei Campionati Italiani... Vince la finale A un buon Federico Burdisso (CS Esercito - Aurelia) in 23.52 davanti a Ferraro, ...Manca davvero poco al debutto ai Campionati Italianiprimaverili didi Lucia Tassinario . La portacolori della ValleBelbo Sport sarà impegnata a Riccione nella più importante rassegna nazionale dell'anno in cui gli atleti italiani ...Secondo giorno di Campionati Italianiprimaverili 2023 di, in programma a Riccione , e tanti protagonisti in vasca a caccia del pass per i Mondiali di Fukuoka, in Giappone (23 - 30 luglio). La mattinata di venerdì 14 ...

LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: lampi di Angiolini e Carini. Alle 18.30 le finali OA Sport

Riccione, 14 apr. – (Adnkronos) – Ai campionati assoluti di Riccione l’Italia conquista altri ... Il suo record mondiale è il 5160 nuotato il il 20 giugno dello scorso anno a Budapest e chissà che a ...Oggi è andata in scena la sessione pomeridiana della seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Riccione. Thomas Ceccon stacca il pass per il Mondiale che si disputerà in Giappone. Il classe ...