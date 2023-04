Numero unico per emergenze Nue 112 in Abruzzo | Piantedosi a L' Aquila per la firma del protocollo

(Di venerdì 14 aprile 2023) L'- E' stato sottoscritto oggi in Prefettura all'alla presenza del ministro degli Interni Matteoild'intesa per il Nue, ildi emergenza europea. La struttura regionale vedrà la luce nel 2024 e unirà tutti i servizi di emergenza di Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118: si tratta di un investimento di circa 4 mln di euro che porterà quindi l'istituzione del Nue 112 in. Sarà il centro di raccolta delle urgenze, una centrale unica che verrà realizzata all', con servizi multipli, quali interpretariato o localizzazione in tempo reale delle chiamate. Inla struttura sarà realizzata dalla Protezione Civile e avrà almeno 15 postazioni. Il Nue è già attivo in altre ...

E' stato sottoscritto oggi in Prefettura all'Aquila alla presenza del ministro degli Interni Matteo Piantedosi il protocollo d'intesa per il Nue, il Numero unico di emergenza europea. La struttura ...